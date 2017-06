Sénégal: Ces facteurs qui risquent d'entacher l'image de la 13e législature

Cheikh Tidiane Gadio, tête de liste nationale de la coalition "Sénégal dey dem", a fait ses petits calculs dans un entretien avec le quotidien Enquête (16 juin 2017). Il disait : "Si le processus se déroule dans la sérénité et non dans une course de vitesse, vous avez besoin de 5 à 6 mn" pour voter. Gadio ajoutait qu' "avec 6 minutes, c'est 10 votants par heure". Cela risque fort de rejaillir sur la fermeture des bureaux de vote et d'être source de polémique à la fin.

Les Sénégalais se rendront aux urnes le 30 juillet pour élire les députés de la 13e législature. Les électeurs vont départager les 47 listes de partis et coalitions de partis en lice pour ce scrutin alors qu'en 2012 il y en avait 24. Certes, nous sommes dans un régime de pluralisme, mais cette pléthore de listes pose problème. Il y a d'abord la question du coût. Combien ce scrutin coûtera-t-il au contribuable sénégalais ? Moustapha Diakhaté, député sortant et président du Groupe parlementaire de la majorité, a récemment avancé le chiffre de 16 milliards de FCfa. Un coût exorbitant.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.