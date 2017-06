Sénégal: Coopération avec les USA - Amadou Ba salue la pertinence du Programme Croissance Economique

Entre le Sénégal et les Etats-Unis, la bonne entente se reflète à tous les niveaux. Parmi les projets phares, on peut citer le programme Croissance Economique. Selon Amadou Ba, ministre de l'Economie et des Finances, qui s'exprimait au cours de la Revue annuelle conjointe, sa mise en œuvre basée sur l'approche innovante de chaîne de valeur inclusive a valu au Sénégal plusieurs résultats satisfaisants.

A ce titre, il a fait indiqué l'accroissement des fonds de crédit-bail de la garantie pour la mécanisation des chaines de valeur agricoles de 7 millions de $ US soit environ 4 milliards F CFA ; la formation de 114 542 personnes à l'agriculture de conservation et à d'autres pratiques agricoles novatrices, la création de 10 062 emplois dans les chaines de valeur céréalières, l'augmentation du nombre de producteurs (100 342) utilisant des technologies et pratiques agricoles améliorées.

Cependant, souligne l'argentier de l'Etat, malgré ces résultats encourageants, le programme Croissance Economique demeure confronté à certains défis tels que l'insuffisance des infrastructures de stockage et des ressources humaines, la faiblesse de l'harmonisation des approches et de la coordination des programmes d'eau et d'assainissement en milieu rural et une insuffisance de la coordination avec les différentes initiatives gouvernementales tels que le Programme National d'Investissement agricole (PNIA).

Sur la même lancée, Amadou Ba a félicité l'USAID pour sa volonté et son engagement de recourir au financement direct appelé « financement Gouvernement à Gouvernement » dans le cadre de l'exécution du programme de coopération entre les Etats-Unis et le Sénégal.

A ce propos, j'aimerai faire un plaidoyer fort en faveur de l'utilisation de ce mécanisme, car comme vous le savez, l'approche Gouvernement à Gouvernement permet l'alignement de l'assistance aux priorités nationales tel que recommandé par la Déclaration de Paris mais également la réduction des coûts de transactions, l'accroissement de la redevabilité ainsi que la responsabilisation et la pérennisation des résultats.

Pour sa part, le Gouvernement du Sénégal s'engage, en plus de la contrepartie en nature, à mettre à la disposition des ministères bénéficiaires des programmes des ressources financières suffisantes pour la prise en charge d'activités dans le cadre des projets exécutés suivant le mécanisme de financement direct.

«Je voudrais par ailleurs inviter l'USAID et l'ensemble des acteurs du programme de coopération à améliorer le système de reporting en vue de permettre à la partie sénégalaise d'avoir une situation exhaustive sur l'exécution du portefeuille et de rendre plus visible la contribution du Gouvernement américain au développement économique et social de notre pays», indique Amadou Ba.