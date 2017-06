Congo-Kinshasa: Enquête internationale sur le Kasaï - La résolution du Conseil des droits de l'Homme attendue ce jeudi

Quatre cent trente et une violations des droits de l'homme ont été enregistrées en mai 2017, selon… Plus »

Solidaires, les Etats africains ont fait chorus quant à la nécessité de privilégier les juridictions nationales dans la conduite de cette enquête à l'instar de l'Egypte qui a encouragé la RDC à poursuivre ses enquêtes. Il faut épuiser les recours à travers des mécanismes nationaux avant de prendre d'autres mesures, a indiqué le délégué égyptien à ces assises pendant que d'autres représentants africains ont préféré mettre plus d'emphase sur les efforts du gouvernement à mettre fin à la crise dans le Kasaï. Malheureusement, ces efforts ont été volontairement passés sous silence par la communauté internationale qui aurait un agenda caché dans le dossier kasaien, se convainquent un certain nombre d'Africains.

Sans ambages, la ministre des Droits humains, Marie Ange Mushobekwa a, dans son intervention, réitéré la position officielle de la RDC qui veut garder le leadership de cette enquête pour n'accepter qu'un appui technique de l'ONU. Le gouvernement congolais, a-t-elle déclaré, « accepte d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs des Nations unies venant en appui à la justice congolaise», tout en précisant que « cet appui sera technique et/ou logistique », et que la justice congolaise gardera le leadership de ces enquêtes. Une position qui est loin d'être partagée par d'autres Etats membres qui soutiennent le plaidoyer du haut-commissaire pour le déploiement d'une enquête internationale indépendante en RDC. Tel est notamment le cas de la France qui milite pour une résolution robuste contre la RDC autorisant l'envoi d'une enquête internationale pour faire toute la lumière sur les violations graves, notamment sur l'existence de plus de quarante fosses communes. Le Royaume-Uni aussi s'est prononcé en faveur d'une enquête internationale indépendante en RDC.

