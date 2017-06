Afrique: Echanges - La libre circulation des personnes peut favoriser le commerce intra-africain

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

Sans compter qu'un accès amélioré aux informations, la simplification des procédures et la réduction du prix d'un visa d'entrée pourraient faire progresser l'intégration régionale. Un certain nombre d'initiatives pourraient être étendues pour faciliter le déplacement des personnes.

Dans plus de 75 % des cas, souligne les Perspectives économiques en Afrique 2017, les ressortissants africains se rendant dans un autre pays africain doivent avoir un visa. Les restrictions varient d'une région à l'autre, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale étant considérées comme les régions les moins souples en la matière Selon ce rapport, les pays africains qui s'en sortent le mieux économiquement (ceux du groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur) semblent restreindre davantage les déplacements que les autres.

