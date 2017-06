Togo: NDH Togo réclame la libération de Satchivi et co-détenu

3 360 kits composés de riz, de spaghetti, de l'huile, de sucre, et des boites de tomates en plus de 1000 francs… Plus »

Enfin, cette organisation de défense des Droits de l'Homme "interpelle les autorités à prendre des dispositions idoines pour éviter des publications de fausses images sur des réseaux sociaux dans le but d'intoxiquer et de manipuler l'opinion".

Sans attendre le jugement de ces deux derniers, les Nouveaux Droits de l'Homme (NDH) Togo réclame la libération des deux autres détenus. "NDH-TOGO exhorte les pouvoirs publics à libérer les deux étudiants maintenus en detention et à prendre en considération les revendications légitimes des étudiants pour un véritable apaisement sur le campus", pouvait-on lire dans le communiqué rendu public ce jour férié, par l'association Me Bertin Amégan-Atsyon.

Depuis lundi, sept étudiants interpellés lors des manifs des 14, 15 et 16 Juin derniers sur le Campus de Lomé, ont recouvré la liberté après un procès au cours duquel, il a été impossible pour le ministère public d'apporter des preuves palpables de leur culpabilité. Quand au président de la LTDE, Foly Satchivi, et Amagbégno, ils doivent attendre le 26 Juin prochain pour l'ouverture de leur procès.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.