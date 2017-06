Sénégal: Transport Aérien - La nouvelle compagnie Air Sénégal acquiert ses deux premiers avions

Cheikh Anta Diop, dans Nations nègres et cultures, écrit : « Un artiste qui posera le… Plus »

Présents, le directeur général de la compagnie, Mamadou Lamine Sow, accompagné de Christian Scherer, directeur général de l'avionneur franco-italien basé près de Toulouse, et du ministre du Tourisme et des Transports, Maimouna Ndoye Seck et de son homologue français, Elisabeth Borne, ont eu droit à une visite du cockpit et de la cabine. Ils ont pu découvrir le système de divertissement et d'information sur tablettes qui sera proposé aux passagers. L'appareil offre également le wifi. Sa navigation embarquée s'inspire de celle de l'A380.

