Afrique: Le Rwanda accueille le premier Forum de la santé dans le continent

Libreville — Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique va organiser, les 27 et 28 juin prochain, à Kigali, au Rwanda, une réunion de niveau mondial regroupant des dirigeants et des experts qui se pencheront sur les priorités et les enjeux de l'Afrique en matière de santé et rechercheront des voies et moyens pour parvenir à une meilleure santé pour tous.

Selon un communiqué, la réunion, intitulée le Forum africain de la santé aura pour thème "Les populations d'abord : la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique".

Le Forum servira de plate-forme pour forger de nouveaux partenariats susceptibles d'œuvrer pour la couverture sanitaire universelle, qui consiste à élargir l'accès aux soins de santé de qualité et d'un prix abordable pour tous et pour l'atteinte des objectifs de développement durable.

La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Matshidiso Moeti, relève que le Forum constitue une occasion unique en son genre pour les partenaires.

"La santé, qui se trouve au cœur des objectifs de développement durable, est primordiale pour améliorer la qualité de vie des populations. C'est pour cette raison que le Bureau régional est déterminé à œuvrer avec les pays et les partenaires pour permettre aux populations d'Afrique d'atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Le Forum africain de la santé aidera à déblayer le chemin qui mène à la couverture sanitaire universelle sur le continent. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire plus pour sauver des vies et faire émerger un avenir prospère et durable pour tous", a déclaré le Dr. Moeti.

Les participants au Forum africain de la santé sont des experts issus d'horizons très divers, notamment des universitaires, des représentants de pouvoirs publics, du secteur privé et d'organisations de jeunes.

Les thématiques qui seront abordées lors des deux jours de réunion comprennent le financement de la santé, la sécurité sanitaire, la recherche pour la santé, l'innovation et les données, la couverture sanitaire universelle et le secteur privé en Afrique et les vieux ennemis comme l'infection à VIH et la montée de nouvelles menaces telles que les maladies non transmissibles.

Des sessions spéciales seront aussi organisées sur la cyber-santé et son rôle en Afrique et sur la santé des jeunes.