Sénégal: Macky Sall demande la poursuite "des actions concertées visant le retrait intégral" des enfants de la rue

Il a invité le gouvernement à "mieux encadrer les interventions des organisations, associations et bonnes volontés, dans le secteur de l'enfance, à évaluer le dispositif institutionnel de protection des enfants, et à finaliser le projet de Code de l'Enfant".

Le chef de l'Etat a saisi l'occasion de la célébration de la 29ème édition de la Semaine nationale de l'Enfant, pour "réaffirmer la priorité qu'il accorde à la mise en œuvre consensuelle du plan d'actions issu de la Stratégie nationale de Protection de l'Enfant, en particulier la santé maternelle et infantile, la scolarisation et l'éducation des enfants".

Macky Sall a également demandé la poursuite de la lutte "contre la maltraitance et le travail des enfants, de même que les agressions et autres violences à leur encontre", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

