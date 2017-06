Sénégal: Khalifa Sall peut encore se présenter

Le ministre de la Justice Sidiki Kaba a lui affirmé que Khalifa Sall disposait effectivement encore de ses droits civiques et politiques et qu'il pouvait donc se présenter. Une information qui ne surprend pas Me Papa Sène avocat à la Cour et président du comité sénégalais des droits de l'Homme.

Considéré comme un probable candidat à l'élection présidentielle de 2019 contre le chef de l'Etat Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, le maire de Dakar est depuis le 7 mars en détention préventive. Il doit répondre de dépenses "non justifiées" de plus de 2,7 millions d'euros prélevés sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de sa mairie, ce qu'il nie. La semaine dernière, les avocats du maire de Dakar avaient exigé sa libération pour lui permettre de faire campagne.

Inculpé et écroué depuis plus de 100 jours, Khalifa Sall, tête de liste aux élections législatives du 30 juillet, peut encore se présenter. L' annonce a été faite par le ministre de la Justice Sidiki Kaba.

