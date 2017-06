Afrique: L'élection du président de la CAF au cœur d'accusations envers la FIFA

L'ex-dirigeant camerounais, sitôt après sa défaite, avait notamment pris à partie la Sénégalaise Fatma Samoura, bras droit du président de la FIFA : « Je sais très bien que vous avez fait campagne contre moi ! » Plusieurs partisans d'Issa Hayatou et observateurs avaient assuré qu'Infantino œuvrait contre celui qui avait appelé à voter pour le Cheick Salman à la présidence de la FIFA. Selon le journal britannique The Guardian, le Suisse Infantino aurait ainsi promis à plusieurs présidents de fédérations africaines d'accélérer le versement d'aides à leur fédération en échange de leur soutien à Ahmad.

Après 48 heures de silence, la FIFA a fini par démentir via un communiqué, le 20 juin 2017 : « Madame Maria Claudia Rojas, l'actuelle présidente de le chambre d'investigation de la Commission d'éthique, a confirmé que tous les dossiers en suspens lui ont été transmis et qu'il n'y a aucune enquête préliminaire ni aucune procédure ouverte concernant le président de la FIFA. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.