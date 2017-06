Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la drépanocytose - ZenTech approuvé pour commercialiser ses produits

Ça y est. Le verdict est tombé le lundi 19 juin 2017, à la direction générale de la banque du sang dans la commune de Bandalungwa. L'entreprise ZenTech a eu le feu vert de commercialiser ses produits sur l'ensemble du territoire national.

Cette nouvelle a été confirmée le jour même de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Etaient Présents à cet événement d'envergure, le Directeur de la direction de laboratoire du ministère de la Sante, la Directrice du Programme national de lutte contre la drépanocytose (PNLCD) ainsi que le Directeur Afrique Central de la firme ZenTech, Christian Bakatamba. Ce dernier s'est dit satisfait pour cette validation. Avant de souligner que ZenTech se focalise sur le dépistage néonatal, et en l'espace de cinq minutes, le résultat est connu. Ainsi donc, il certifie la rapidité et le coût est accessible à tout le monde.

En effet, après un protocole d'accord signé avec le gouvernement via le ministère de la Santé l'année passée, mais aussi après qu'une étude approfondie soit menée à l'Institut des Recherches en Science de la Santé "IRSS", la société ZenTech a été autorisée à offrir ses services à la population notamment, sur le dépistage de la drépanocytose. Ainsi, le Directeur Afrique central de cette entreprise s'est exprimé, en soutenant qu"' il faut vulgariser le Test de Diagnostic Rapide (TDR) afin que cela soit à la portée de toute la population". Pour lui, la particularité de ce TDR c'est l'utilisation. Elle est très simple pour pouvoir détecter les nouveaux nés d'une manière précoce et les adultes, a fait comprendre le Directeur de ZenTech. Par ailleurs, il a affirmé que dans 5 minutes qui suivent le test, le groupe électrophorèse de la personne est connu.

A l'en croire, le TDR est un outil complémentaire qui ne remplace pas la vieille méthode, mais il permet seulement la vitesse dans le travail. En outre, il a fait observer les avantages de ce test notamment, le coût est accessible à toutes les couches de la population RD- Congolaise ainsi que de la rapidité. Il a, de ce fait, démontré qu'une femme qui accouche peut directement dépister son enfant. Si le bébé présente le symptôme de la maladie, des précautions nécessaires sont alors prises. Le souhait est de le vulgariser et le sensibiliser à travers la République, car ZenTech est en appui avec le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre la drépanocytose, a-t-il indiqué. Christian Bakatamba a signalé que ZenTech compte faire de la RDC un pays modèle et d'excellence dans la lutte contre la drépanocytose.

Cette dernière est une maladie génétique héréditaire, et elle est coûteuse. L'occasion faisant le larron, ZenTech lance un appel à tous les responsables politique ainsi qu'aux leaders de la société civile d'inviter leurs adeptes aux dépistages pour une classe sociale saine et forte. Par ailleurs, Christian Bakatamba souligne que son entreprise vient en appui de la population et non une entreprise à caractère commercial. En plus, ZenTech a besoin de tous les partenaires pour sensibiliser et dépister un grand nombre des RD-Congolais afin d'éviter que ce fléau ne puisse se propager au pays de Lumumba Patrice. Le Directeur de la Direction de laboratoire du ministère de la Santé qui s'occupe de dispositifs médicaux et des équipements de diagnostic félicite et encourage ZenTech de pouvoir apporter une innovation qui est la rapidité.