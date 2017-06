En Centrafrique, il n'y aura bientôt plus de casques bleus originaires du Congo-Brazzaville. Ils sont actuellement… Plus »

Les Angolais l'emportent finalement 3-0 et se replacent dans leur groupe : deuxièmes avec 6 points, Kaya et ses coéquipiers se déplaceront chez les Soudanais d'Hilal Obayed, 1er avec 7 points le 30 juin, lors de la 5e journée.

En prenant leur revanche sur les Cairotes, les Wydadi reviennent dans la course avec 6 points contre 7 pour Al Ahly et 10 pour le leader, Zanaco. Le WAC se rendra chez les Zambiens lors de la prochaine journée, le 1er juillet.

Bientôt libre et courtisé par plusieurs clubs, dont les Cairotes d'Al Ahly, Fabrice Ondama n'a pas manqué de briller lors de la venue des Egyptiens à Casablanca. Aligné en pointe, l'ancien joueur de Diables noirs a ouvert le score au retour des vestiaires (48e) d'un but judicieux : en embuscade sur plusieurs relances infructueuses de la défense des visiteurs, il profite d'une bourde d'Hegazi pour lober Ekramy du droit. Le WAC l'emporte 2-0 et le public casablancais a offert une ovation au Congolais à l'issue du match: pour se dire adieu?

