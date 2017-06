Burkina Faso: Vie du journal - Le nouveau directeur général de la Lonab dans les locaux de Fasozine

Et pour relever ce défi, précise-t-il, il faut un travail d'équipe. «Nous allons nous asseoir ensemble pour dégager nos priorités et mettre comme valeur cardinale le travail bien fait. Et c'est ensemble, avec mes équipes mises en place au sein de la structure, que nous allons définir les priorités, parce que nous sommes dans un pays où tout est priorité. Il reste entendu que dans ces priorités, nous allons établir un ordre de priorité. Ce n'est pas un individu qui définit les priorités, nous le ferons en équipe et la valeur cardinale restera le travail bien fait. Nous espérons relever le défi.»

Pour le nouveau directeur général de la «Nationale des jeux du hasard», le partenariat qui lie sa structure au Groupe de presse Fasozine, commandait cette visite. «Nous pensons que, même si nous sommes de la maison (de la Lonab, Ndlr) et que nous avons été au départ de la collaboration de Fasozine avec la Lonab, il est de bon ton qu'à cette nouvelle position, nous puissions approcher les premiers dirigeants de Fasozine pour voir comment nous allons renforcer cette collaboration qui existe déjà, renforcer ce partenariat afin que des lignes de Fasozine, sortent une expression plus renforcée de la Lonab», explique M. Tarnagda.

