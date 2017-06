Burkina Faso: Transferts - Hervé Koffi dépose ses valises à Lille

Hervé Koffi à Lille, c'est désormais chose faite depuis ce mercredi 21 juin. Cet ex-sociétaire de l'Asec Mimosas a paraphé un contrat qui le lie à ce club de ligue 1 française jusqu'en 2022. Le garçon n'a pas manqué de manifester sa joie devant ce nouveau défi qui se présente à lui.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis d'aboutir à cette signature en faveur du LOSC. Je les remercie de leur confiance. J'arrive dans une très grande équipe. J'ai pu constater que les installations étaient de très haut niveau pour permettre aux joueurs de s'exprimer pleinement. C'est le lieu idéal pour moi pour bien travailler et poursuivre ma progression. J'ai eu l'occasion de discuter avec Gervinho récemment. Il m'a forcément dit le plus grand bien de ce club qui lui est très cher. Un nouveau challenge s'offre à moi, je suis très motivé au moment de démarrer cette nouvelle aventure », s'est tout de suite exprimé le néo lillois.

Décrit comme un garçon travailleur, humble et mature malgré son jeune âge, et surtout doté d'un immense potentiel, Hervé Koffi a aujourd'hui choisi de poursuivre sa prometteuse carrière au sein du LOSC. Et ce n'est pas pour déplaire à ses nouveaux employeurs, qui ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de celui qui vient d'être sacré champion de Côte d'Ivoire avec l'Asec.

En témoignent les propos de Marc Ingla, CEO du LOSC « c'est un bel espoir à son poste qui vient de s'engager avec le LOSC. Il a toutes les qualités pour devenir un grand gardien chez nous. Il est encore très jeune, mais déjà international et titulaire avec le Burkina Faso. On espère beaucoup de lui et on va l'accompagner pour qu'il développe son immense talent. Ses performances à la CAN 2017 ont été assez fulgurantes. C'est un gardien moderne, très à l'aise dans la relance. Nous avons fait un très bon choix pour l'avenir en le recrutant.»