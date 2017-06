Ile Maurice: Des jeunes virtuoses de musique !

La musique pour Alexandre et Béatrice Landinaff va au-delà du simple fait de l'écoute. Ces deux jeunes sont tout simplement des passionnés, des amoureux même de chants et de mélodies.

Il faut dire que cette fibre musicale coule dans leur sang. En effet, ils sont les enfants de feu Armand Landinaff, un maestro de musique. Ce dernier, guitariste, contrebassiste, arrangeur et professeur de musique, a énormément donné dans l'univers musical mauricien. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui marchent sur ses traces.

Justement Béatrice ne sait pas à quel âge elle a développé un sens inné pour le chant. «Je sais que j'écoutais tout le temps de la musique en compagnie de mon papa. Que l'on soit en voiture ou que l'on dînait, les mélodies étaient toujours présentes dans notre quotidien.» Mais, alors qu'elle approchait de ses 10 ans, son regard sur le chant a changé. Et pour s'accompagner, elle a débuté avec le violon. «C'est un instrument que j'ai toujours voulu jouer et maîtriser. Et, j'y suis arrivée.» Néanmoins, elle a levé le pied l'année dernière. Etudes obligent aussi...

Aujourd'hui âgée de 16 ans, Béatrice confie qu'elle est tombée sous le charme d'un spectacle qui avait été mis en scène au Lycée Labourdonnais, école qu'elle fréquente. «Comme la musique comptait pour les études et encouragée par ma famille et mes amis, je me suis mise au chant. Et, il fallait s'y appliquer, avec un peu plus de sérieux... » Et sans tambour ni trompette, elle s'est retrouvée sur le devant de la scène lors d'un spectacle musical organisé au lycée. Et contrairement à ce qu'elle aurait imaginé, cette expérience l'a transformée et lui a donné le goût pour continuer dans cette voie. «J'adore chanter. Et je le fais dès que j'ai un instant de libre. Sous la douche, dans la cuisine ou en faisant mes devoirs, jamais je ne reste tranquille», ajoute-t-elle en faisant un clin d'œil à son frère.

Alexandre tout comme sa sœur est un passionné de musique. «Mais je n'aimais pas du tout chanter.» Le déclic pour lui s'est fait après la mise sur pied d'un CD dédié à sa mère, Marie Irène, lors de la fête des Mères. «C'était une bonne expérience.» Après le décès subit de son père, Alexandre s'est mis à jouer de la guitare, instrument fétiche de son père. «Fin 2011, je me suis mis à gratter et j'ai adoré.» On peut même ajouter, tel père tel fils. «J'ai aussi commencé à chanter... » Etant en pleine période d'examens, il sait qu'à travers la musique, il pourra mieux se concentrer.

S'ils partagent la même passion, par contre, ils n'optent pas pour le même style de musique. Béatrice est plus branchée vers le jazz et le rock alors qu'Alexandre préfère la musique pop. Ces deux musiciens partagent aussi le même rêve. Ils espèrent un jour faire de la scène ensemble. «J'aime chanter devant un public. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais à ce point aimé cette sensation», témoigne Béatrice, secondée par son frère. En tout cas, ils ont un long avenir musical devant eux, et de là-haut, leur père ne peut qu'être heureux...

Elliska Armoogum, petite pépite de Mahébourg

Du haut de ses neuf ans, elle sait captiver son monde. Assise derrière son clavier, la petite Elliska Armoogum sourit. Il faut dire que dès qu'elle a un instrument de musique entre les mains, elle est dans un autre monde. «J'aime tout simplement jouer», déclare-t-elle innocemment. Si elle a commencé par le clavier, Elliska est aussi douée pour jouer de la guitare, du djembé ou encore de la ravanne. «Elle aime bien jouer lors des spectacles à l'école», soutient Cindy, sa mère. Cette dernière, voyant l'enthousiasme de sa fille pour la musique, l'a même inscrite au Conservatoire François Mitterrand.

Malgré son jeune âge, la petite Mahébourgeoise se lance dans des défis que les adultes préfèrent éviter. «J'aime bien jouer la chanson d'Ellie Goulding, Love Me Like You Do.» Eh oui, elle ne se contente pas uniquement de Do Re Mi Fa Sol. «Nous avons même un instructeur qui vient à la maison lui donner des cours de musique. Nous faisons tout pour lui donner le maximum en termes de musique.» Ce qui est sûr, c'est que la petite est vouée à un grand avenir...