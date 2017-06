Ile Maurice: Possession de subutex - Peroomal Veeren et ses complices fixés sur leur sort

En cour, Peroomal Veeren a signalé son intention d'interjeter appel. Le magistrat Azam Neerooa a, alors, demandé à son avocat, Me Gavin Glover, Senior Counsel, de venir avec ses points d'appel et a informé le suspect qu'il devra fournir une caution de Rs 15 000.

Ils avaient été reconnus coupables de possession de subutex alors qu'il se trouvait en prison. Peroomal Veeren et ses deux complices, Vishnu Dusorath et Gilbert Louise ont comparu en cour intermédiaire, mercredi 21 juin, où ils ont pris connaissance de leur sentence. Le premier cité, qui purge une peine d'emprisonnement de 34 ans, a écopé de deux ans de prison. Toutefois, les 720 jours qu'il a passé en prison seront déduis de cette peine.

