Ile Maurice: Budget 2017-2018 - «Aucune provision pour les handicapés», selon Armoogum Parsuramen

D'ailleurs, poursuit Armoogum Parsuramen, ces enfants ne peuvent pas travailler dans un environnement inapproprié. Il déplore également un manque de professeurs qualifiés. «Nous aurions dû recruter des professionnels pour leur enseigner. Il y a peu de professeurs de braille ici, they need human assistants'», a affirmé le fondateur de la GRF.

La GRF œuvre activement pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et handicapées. Son fondateur a soutenu qu'il y a un grand besoin de matériel adapté pour les handicapés. Il observe amèrement que, des Rs 310 millions octroyées par le gouvernement pour des matériaux pédagogiques et infrastructures des écoles, qu'aucune mention n'a été faite pour les enfants handicapés.

