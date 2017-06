communiqué de presse

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion de sa nomination de SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Prince Héritier d'Arabie Saoudite.

Dans ce message, SM le Roi exprime au Roi Salmane Ses sincères félicitations, implorant le Tout-Puissant de perpétuer sur le Serviteur des deux Lieux Saints ses bienfaits de santé et de quiétude, et de lui accorder longue vie et succès dans sa sage conduite du peuple saoudien frère sur la voie du progrès, de la prospérité et de la gloire.

A cette occasion, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints pour ce choix judicieux, faisant part de Sa conviction que grâce à ses nobles qualités humaines, à sa grande expérience politique et à son patriotisme sincère, SAR le Prince Héritier Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz sera le meilleur soutien au Roi Salmane dans ses efforts louables au service des intérêts suprêmes du peuple saoudien frère et du triomphe des causes justes de la Oumma arabe et islamique.

SM le Roi exprime également Sa fierté des liens de fraternité, d'amitié sincère et d'estime mutuelle unissant les deux Souverains et les familles royales, ainsi que des relations de coopération fructueuse, d'entente amicale et de solidarité constante qui ne cessent de se consolider davantage au fil du temps entre les deux pays frères.