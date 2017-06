M. Michel Baroan a pour sa part indiqué au Conseiller Spécial du Président Guillaume Soro les attentes des réfugiés Ivoiriens de France, afin que la politique du Pardon et de la Réconciliation se concrétise réellement par leur retour libre et fructueux et leur réinsertion parfaite en Côte d'Ivoire comme dans les diasporas ivoiriennes.

Le Professeur Franklin Nyamsi a expliqué la vision du Pardon et de la Réconciliation que promeut le Président Guillaume Soro et exhorté les derniers exilés Ivoiriens à rentrer paisiblement dans leur pays, sous la bienveillance du Chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, qui encourage ardemment tous les retours d'exil.

Dans cette perspective d'espérance, il a rencontré ce mercredi 21 juin 2017 le Président de l'Association des Réfugiés Ivoiriens de France, Michel Baroan, ex DG du BURIDA ( Bureau Ivoirien des droits d'auteurs) avec qui il a discuté des problèmes et solutions liés à la condition des Ivoiriens qui connaissent encore la douloureuse expérience de l'exil.

Le Professeur Franklin Nyamsi, Conseiller Spécial du Président Guillaume Soro, poursuit ses consultations et contacts dans le cadre de la mission du Pardon et de la Réconciliation des Ivoiriens instruite par le Chef du Parlement Ivoirien.

