Afrique du Nord: Les familles syriennes qui étaient coincées à la frontière Algéro-Marocaine expriment leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI

Bouarfa — Les familles syriennes qui étaient coincées à la frontière Algéro-Marocaine ont exprime leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui a donné Ses hautes instructions pour le traitement immédiat de leur situation.

Un communiqué du Cabinet royal avait indiqué qu'en vertu de considérations humanitaires et à titre exceptionnel, SM le Roi, que Dieu L'assiste, a donné Ses Hautes Instructions aux autorités concernées à l'effet de procéder au traitement immédiat de la situation des familles syriennes se trouvant depuis plusieurs semaines à la frontière Algéro-Marocaine.

Cette Haute sollicitude Royale, a souligné le communiqué, traduit une fois de plus l'engagement humaniste du Royaume dans le traitement des problématiques migratoires et intervient en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, mois de piété et de solidarité.

Les autorités provinciales ont procédé ainsi au logement de ces familles à Bouarfa en mettant à leur disposition ce dont elles ont besoin avant de les transférer mercredi à Rabat pour le traitement de leur situation.

Dans des déclarations recueillies par la MAP à Bouarfa, ces familles ont affirmé que ce geste royal qui intervient en ces derniers jours de ramadan a égayé les petits et grands et lui ont offert l'espoir de vivre en paix parmi un peuple généreux et accueillant.

"L'initiative humaine de SM le Roi a mis fin à nos souffrances, notre joie est indescriptible, surtout parmi les enfants ", a dit le jeune Gh. S., la trentaine, ajoutant que "ce geste royal coïncide avec ces derniers jours de ramadan. Le Maroc est un pays généreux et accueillant"

De son côté, H. B., mère de deux enfants, a exprimé ses profondes remerciements à SM le Roi Mohammed VI " qui nous a honoré de cet acte humain". " Nous voulons une vie décente avec nos enfants, nous avons fui la guerre en Syrie vers le Maroc, ce pays sûr, généreux et développé que nous aimons beaucoup" .

Pour sa part, O.R., un quinquagénaire, a fait part de sa grande joie suite à l'initiative royale à portée humaine, ajoutant que " SM le Roi Mohammed VI nous a honoré en nous autorisant de rentrer au Maroc. Il nous a sauvé la vie après que nous avons perdu tout espoir, surtout à l'approche d'Aid El Fitr ".

" Notre joie était grande, nous n'avons pas pu dormir hier. Cette nouvelle a rendu tous les enfants heureux", s'est réjoui de son côté l'enfant Gh. Kh.

Le président de la commission régionale des droits de l'homme à Oujda, Mohamed Laamarti s'est félicité de la Haute sollicitude dont SM le Roi a entouré ces familles syriennes, soulignant sa signification humaine et des droits de l'homme d'autant plus qu'elle reflète la détermination du Royaume à aller de l'avant dans la mise en œuvre de sa nouvelle politique migratoire basée sur des dimensions humaines, d'ouverture et des droits de l'homme.

Elle traduit également la détermination du Maroc à honorer ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme en général et ceux des migrants et des réfugiés en particulier.