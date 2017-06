Cote d'Ivoire: Nicolas Pépé - L'Ivoirien rejoint Lille pour 5 ans

L'opération est estimée à dix millions d'euros (bonus compris). « Je ressens beaucoup de joie d'avoir signé au LOSC, explique le désormais ex-protégé de Stéphane Moulin sur le site officiel des Dogues. L'attente a été longue, car j'ai été pas mal sollicité. Et aujourd'hui, je suis certain d'avoir fait le bon choix. La venue de Marcelo Bielsa a été un élément important au moment de prendre ma décision. Je suis désormais très impatient de travailler avec un tel coach. C'est un grand pas en avant dans ma carrière de rejoindre un club comme Lille. J'essaie de progresser d'année en année et venir ici va me permettre de franchir de nouveaux paliers dans mon ascension. »

