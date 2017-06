Afrique: CAF / Ligue des Champions - Faouzi Benzarti a la recette pour battre Mamelodi Sundows

Dans le cadre la 4ème journée de la CAF Ligue des Champions, l'Espérance Sportive de Tunis accueille, le tenant du titre, Mamelodi Sundows pour le compte du groupe "C", mercredi au stade de Radès. Les Sang et Or de Tunis sont à une victoire pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les trois points assureront aux Tunisiens une place prochain tour à deux matches de la fin de la phase des poules.

Mais les Sang et Or devront se méfier du sursaut d'orgueil des sud-africains qui seront déterminés à prendre leur revanche et défendre farouchement leur titre. Un match difficile face à une équipe qui a souvent gagné en déplacement et devrait récupérer deux de ses meilleurs joueurs absents au match aller pour blessures. Raison pour laquelle pour le coach, Faouzi Benzarti, l'adversaire qu'il a battu à Pretoria reste dangereux et doit être neutralisé avant qu'il ne puisse exploiter les espaces.

« Les joueurs de Mamelodi sont très rapides et aiment partir en contre. Notre stratégie sera d'éliminer le danger à la source. Il ne faut pas perdre le ballon au milieu du terrain. Ce sera la clé de la rencontre. Mes joueurs ? Ils progressent et je n'arrête pas de leur demander davantage d'efforts parceque je suis convaincu qu'ils peuvent donner beaucoup plus ».

L'Espérance a hâte de prendre une option finale avant le voyage dans 10 jours à Kinshassa pour rencontrer Vita Club puis l'accueil de Saint George, deux adversaires logiquement à la portée. Leader de son groupe avec 7 points, le club de Bab Souika a besoin d'une victoire, aujourd'hui, à domicile, au stade de Radès, face au tenant du titre, les Mamelodi Sundowns (4 points).

Après sa victoire, mardi 20 juin, devant les Ethiopiens de Saint-George qui restent bloqués à la seconde place du groupe C avec 5 points, l'AS Vita Club (RDC) a rendu un grand service à l'Espérance, lors de cette 4e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions.

Les espérantistes souffriront ce soir d'une seule absence, celle de Chamseddine Dhaouadi dans l'axe de la défense. L'entraineur Faouzi Benzarti devrait opérer quelques changements dans la formation rentrante par rapport à celle qui avait disputé le match aller face à ce même adversaire à Prétoria. Ainsi en l'absence de de Chamseddine Dhaouadi blessé, le technicien devrait faire confiance en défense à Ali Machani tandis que dans le milieu, Ghilane Chaalali, qui a purgé sa sanction devrait prendre la place de Saad Bguir, suspendu pour somme d'avertissement.

Le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, va vendre chèrement sa peau. Battu par le champion de Tunisie 2017 sur ses terres, là où il ne s'est jamais incliné, le club sud-africain vient à Tunis chercher les points à même de le relancer dans la course aux quarts de la CAF Ligue des Champions.