Afrique de l'Ouest: Mise en place de la force commune du G5 Sahel - Les choses se précisent !

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

C'est un pas qu'il faudra cependant se garder pour l'instant de franchir, dans la mesure où l'épineuse question du financement a été renvoyée à l'organisation prochaine d'une conférence des donateurs. Toute chose qui pourrait retarder les échéances dans la mesure où, en la matière, les procédures sont longues voire très longues, car pouvant s'étaler sur plusieurs années. Pendant ce temps, les djihadistes, eux, continuent leur basse besogne en multipliant les attaques comme c'est pratiquement le cas, où chaque jour apporte son lot de violences. Car après Bintagoungou, Kangaba, c'est Tombouctou qui a subi, hier, 21 juin 2017, la foudre des djihadistes. C'est le lieu donc d'en appeler à la responsabilité des dirigeants africains qui doivent apprendre à compter sur leurs propres forces plutôt qu'à passer le temps à tendre la sébile vers l'extérieur. Certes, la lutte contre l'insécurité n'est pas une affaire personnelle, mais chaque Etat, en ce qui le concerne, devra se donner les moyens nécessaires pour assurer sa propre sécurité au plan intérieur. Car, comme le dit l'adage, « quand on vous lave le dos, il faut faire l'effort de se rincer le visage » au risque de se retrouver plus tard avec une mine déconfite. Et c'est peu dire. Car, de toute évidence, l'heure de la désaccoutumance a sonné, avec surtout l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis, pour qui seul compte l'intérêt du peuple américain.

Toujours est-il qu'il s'agit-là d'une victoire d'étape pour les pays du G5 Sahel que sont le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, sans oublier Paris qui a défendu bec et ongle le projet devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela d'autant que la résolution intervient à quelques jours seulement du prochain sommet de Bamako. Mieux, le vote coïncide également avec l'annonce, le 19 juin dernier, d'une participation de l'Union européenne (UE) au financement de la force anti-djihadiste au Sahel. Faut-il pour autant conclure que l'opérationnalisation de la force commune du G5 Sahel sera pour bientôt ?

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.