Y aura-t-il des élections au Congo-Kinshasa d'ici fin 2017 ? Chacun y répond avec sa petite idée. C'est pour ôter tout équivoque que l'ONG Journaliste en Action -JA- a organisé hier un tête-à-tête CENI-Journalistes à la maison des élections, à Gombe.

Quelle est la réponse de la Commission Electorale Nationale Indépendante ? Emissaire patenté de cette institution d'appui à la démocratie, son Onésime Kukatula, a livré l'économie des idées de sa structure. "Pour arriver aux élections transparentes, la CENI doit satisfaire aux contraintes techniques en terme de délai légale sur les opérations et, aussi, politique ", a-t-il confié. Il faut le dire, l'homme a évité de répondre clairement à la question de savoir si fin juillet le fichier électoral sera prêt et si, réellement, fin décembre 2017, les congolais pourront voter. C'est l'Accord du 31 décembre 2017 qui répond aux questions des délais, tance-t-il. Cela, en son chapitre 4 et au point 4. Là, sans ambages, il est indiqué, lâche-t-il, que si les échéances ne sont pas respectées, que c'est au trio CNSA-CENI-Gouvernement qu'il reviendra de trancher.

La non-composition du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et la non examination des lois essentielles pour l'organisation des élections en RDC, dans le meilleur délai, sont autant de pesanteurs qui ne dépendent pas, exclusivement, de la Commission Electorale. A ce lot, il faut ajouter des aléas techniques, de financement, sécuritaires ainsi que légaux par rapport au processus électoral. Qui, eux aussi, constituent des éléments à prendre en compte pour tabler, a explicité Onésime Kukatula.

Mais, face à toutes les questions, il n'a pu dire si le fichier sera prêt le 31 juillet prochain ou s'il y aura, effectivement, vote en décembre 2017.

Ainsi, en ne disant pas oui, il laisse transparaître de l'incertitude. En effet, les signaux sont au rouge. L'enrôlement à Kinshasa, pour ne citer que ce cas, devrait finir, apprend-on, en août et le fichier électoral promis, tambour battant, au dialogue de la Cité de l'Union Africaine comme à celui du Centre Interdiocésain, pour juillet devrait, cette fois, être disponible qu'en octobre. Il s'agit là des assertions non affirmées par Onésime mais qui n'ont point été objet d'une virulente mise au point, non plus. A cours de la séance de restitution aux journalistes de la situation de la révision du fichier électoral, Onésime Kukatula a été aussi appelé à répondre aux allégations de monnayage du droit d'accès aux centres d'enrôlement par des éléments des forces de l'ordre. Sa réponse ? "Que voulez vous que je dise, ces policiers ce sont des policiers... La CENI est à pied d'œuvre ".