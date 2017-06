Par ailleurs, le 17 juin, dans le territoire de Beni, à la suite d'un accrochage entre armée congolaise et un prétendu groupe Mai-Mai dans la région de Kabasha, environ 22 kilomètres au Sud de Beni, la force de la Monusco avait lancé à l'immédiat, une force de réaction rapide en soutien. A cet effet, cinq éléments Mai-Mai ont été tués par le bataillon népalais, et le groupe Mai-Mai a été repoussé. Cet ainsi que depuis la semaine écoulée, trois éléments des Forces Démocratique de Libération du Rwanda (FDLR) et un du groupe Mai-Mai Mazembe se sont rendus à l'armée régulière congolaise et aux forces onusiennes déployées dans la province.

Cependant, la situation de la province durant la semaine passée a été marquée par l'activisme des miliciens Kamuina Nsapu, ayant provoqué le déplacement de populations civiles dans la localité de Kalala Diboko, située à 80 kilomètres à l'Est de Luiza. Ainsi, les troupes de la Monusco déployées dans cette province, poursuivent avec détermination leurs actions visant à dissuader les exactions contre les civils et les violations des droits de l'homme, faciliter l'accès humanitaire mais également, assurer la protection des populations locales de la province, dans cette optique que le Secrétaire Général adjoint aux opérations de maintien de la paix avait effectué une descente sur terrain dans ladite province.

Sur le plan sécuritaire, depuis la ville de Goma, le porte-parole militaire intérimaire de la Monusco, le capitaine Adil Esserhir a dévoilé les informations publiques de la province du Kasaï et de Beni. De prime à bord, il sied de signaler que depuis le 14 juin dernier, le Secrétaire Général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, avait effectué une visite de travail à Kananga, dont le commandant adjoint de la Force de la Monusco, le Général Bernard Commis avait rehaussé par sa présence. Au cours de cette visite, il était question, des interactions avec les différentes personnalités concernées qui ont porté notamment, sur la protection des civils, le soutien à l'enrôlement des électeurs et à l'accès humanitaire, ainsi que sur les efforts visant à lutter contre les facteurs générateurs de conflits.

