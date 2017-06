Afrique Australe: Football/ Cosafa Cup - Départ des Barea pour l'Afrique du Sud !

Battu pour la quatrième fois en autant de matches, Coton Sport Garoua ne peut plus se qualifier pour les quarts… Plus »

Et si le gardien Leda (CNaPS) est incontournable, Raux aura à choisir au milieu entre Bora (CNaPS)et Dino (Elgeco) aux côtés de Dax qui reste un élément clé de ce groupe appelé à se surpasser pour ramener la victoire. Enfin on l'espère...

Un nouveau défi en fait pour les protégés de Doda Andriamiasasoa sinon une nouvelle manière de donner du temps de jeu aux joueurs locaux et plus particulièrement pour ceux qui sont snobés par Nicolas Dupuis, tels Dax et Baggio, pour ne citer que les éléments de Fosa Juniors.

