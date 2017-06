Maroc: Le Wydad et le Fath restent dans la course en Champions League et en Coupe de la CAF

Fortunes diverses pour le WAC et le FUS à l'issue de la quatrième manche des compétitions africaines dont les débats ont eu lieu mardi. Les Casablancais sont parvenus à forcer un précieux succès (2-0) à domicile aux dépens d'Al Ahly pour raviver leurs chances de qualification en Ligue des champions (groupe D), tandis que les Rbatis ont fait du surplace en s'inclinant (2-1) au stade de Radès devant les Tunisois du Club Africain pour le compte de la Coupe de la CAF (groupe A).

Le Wydad est en droit de se targuer de sa bonne opération en s'offrant le National du Caire dans un match qui n'était pas gagné d'avance. Ne trouvant pas de solutions lors de la première mi-temps, les partenaires d'Asbahi ont beau manœuvrer mais sans pour autant inquiéter l'équipe d'Al Ahly.

Au cours du second half, les Rouge et Blanc, poussés par leur public qui n'a pas cessé de donner de la voix, ont exploité à bon escient leur première opportunité grâce à Fabrice Ondama qui s'est déjoué du colosse Higazi pour débloquer la situation à la 48ème minute de jeu. Une ouverture du score qui a fait beaucoup de bien aux Wydadis qui n'ont pas lâché le morceau, doublant la mise à la 78ème mn par l'entremise du réserviste Walid El Karti bien servi par Ounajem qui a donné du fil à retordre à l'arrière-garde cairote.

Pour le coach du Wydad, Houcine Amouta, le public a été pour beaucoup dans cette victoire, avant d'ajouter lors de la conférence d'après match que ses joueurs étaient appliqués et patients, réussissant à marquer à un moment opportun de la partie. Et de conclure que le Wydad mérite cette victoire.

Le WAC qui a abordé cette confrontation au pied du mur est revenu de loin après deux défaites d'affilée contre les Zambiens de Zanaco (1-0) et ce même Al Ahly (2-0), contre une victoire d'entrée devant les Camerounais de Coton Sport (2-0). Le club casablancais se repositionne en étant troisième avec six points, accusant une longueur de retard sur Al Ahly et Zanaco qui devait affronter hier Coton Sport, bon dernier. Et c'est cette formation camerounaise qui sera le prochain adversaire du Wydad le 1er juillet prochain au moment où la dernière sortie des Rouges lors de cette phase de poules est prévue le 7 dudit à mois au Complexe Mohammed V à Casablanca face à Zanaco.

En Coupe de la CAF, l'on a eu droit à un scénario identique du match aller entre le FUS et le CA, sauf que cette fois-ci l'avantage a tourné en faveur des Tunisiens. Ces derniers ont dû attendre le temps additionnel pour sceller le sort de cette partie, inscrivant le but de la victoire par l'intermédiaire d'Imad Miniaoui. Pourtant, les Rbatis avaient entamé le match du bon pied, scorant à la demi-heure de jeu sur un penalty transformé par Fouzir. En seconde période, les partenaires de Nahiri ont payé cash les bévues commises par la défense, se faisant rejoindre à la marque suite à une réalisation d'Ali Abedi.

A l'issue de cette rencontre, l'entraîneur du FUS Walid Regragui a fait savoir que les Tunisois n'ont pas démérité et leur victoire s'était dessinée après avoir dominé tous les duels. Et de confier que la leçon du match aller n'a pas été retenue et que ses joueurs ont manqué d'expérience pour gérer avec intelligence les ultimes minutes de la partie.

Dans cette poule, place à l'égalité parfaite. Puisque les Nigérians de Rivers United ont eu raison, mardi, des Ougandais de Kampala City (2-1) pour que les quatre clubs partagent la pole position avec six points chacun, ce qui augure d'une fin de concours crânement disputée. A ce propos, les deux ultimes sorties du FUS seront contre Kampala City Council FC à l'extérieur (2 juillet) et Rivers United à Rabat (7 juillet).

Il est à rappeler en dernier lieu que les deux premiers de chaque groupe, que ce soit en CI ou en C2, baliseront leur chemin pour le tour des quarts de finale qui se jouera en aller (8, 9, 10 septembre) et retour (15, 16 et 17 septembre).