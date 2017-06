Congo-Brazzaville: Célébration - Les travailleurs de la ville océane ignorent la journée internationale de la Fonction publique

Le 23 juin de chaque année, la communauté internationale fête la journée internationale de la Fonction publique pour souligner le rôle combien durable et promouvoir l'innovation au sein des services publics.

Lorsqu'on interroge certains fonctionnaires de l'Etat vivant à Pointe-Noire, nombreux n'ont pas une idée nette de ladite journée, mais ils souhaitent voir la fonction publique être performante et efficace et saluent, de ce fait, les états de lieu et restructurations qui se passent au sein de la Fonction publique congolaise pour amener à saisir les effectifs réels des agents de l'Etat. « Oui, je sais qu'il y a une journée internationale de la Fonction publique, mais je ne sais pas exactement la date de celle-ci. Je pense que cette journée vise à redynamiser toutes les Fonctions publiques de tous les pays du monde entier afin qu'elles soient réellement au service du public. Au Congo par exemple, on a tout un ministère qui s'occupe de ces questions, mais je me demande s'il y aura célébration ou pas. Au passage? je salue ce qu'a organisé récemment ce ministère sur le contrôle des effectifs afin qu'un sang nouveau soit donné à notre Fonction publique », a déclaré Léa Foungui, fonctionnaire de L'Etat.

Créée par les Nations unies pour saluer la contribution de la Fonction publique au processus de développement, cette journée, soulignait en 2016 l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, doit être à la fois compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes et surtout être véritablement au service de la population tout en améliorant les vies des plus pauvres et des vulnérables.

Dans le souci même d'une Fonction publique efficace et réellement au service des populations, l'ONU s'est engagée très tôt dans la promotion de ladite journée à créer un « prix d'excellence du service public » qui est la plus prestigieuse reconnaissance internationale de l'excellence dans le secteur public. Elle récompense des réalisations les plus créatrices ainsi que les contributions des institutions du service public qui mènent à une administration publique plus efficace et réactive dans tous les pays du monde. A travers cette compétition annuelle, l'ONU renforcera le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public.

Où sont passées les émulations à la Fonction publique ?

Aimé Ondzié a répondu à notre question. Pour lui, au cours de la célébration de ladite journée, certains ministères devraient saisir l'occasion afin d'organiser des cérémonies d'émulation qui sont aussi un moyen de créer l'esprit déontologique au sein des administrations publiques où certains agents de l'Etat continuent de briller par des velléités d'absentéisme et d'autres antivaleurs freinant ainsi la bonne marche de l'administration publique.

Notons que les premiers vocables qui ont donné naissance à ce concept de Fonction publique sont à rechercher dans l'époque moyenâgeuse dont les plus importants sont les officiers et les commissaires qui sont deux groupes d'agents publics. Ainsi, le binôme « Fonction publique » désigne un ensemble de personnes travaillant au sein des administrations publiques. Les agents de la Fonction publique relèvent des régimes juridiques variés. Certains sont titulaires, d'autres contractuels. Tout membre de la Fonction publique est appelée fonctionnaire de l'Etat.