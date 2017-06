Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Coupe de la Confédération - Mazembe accroche Supersport Utd à Pretoria

Bien qu'ayant bien résisté aux offensives de Supersport Utd à Pretoria, le TP Mazembe, qui n'a pas encaissé de but au cours de cette partie de la quatrième journée, quitte la première place du groupe pour la troisième, ayant le même nombre de points que le club sud-africain qui occupe la deuxième place.

Le TP Mazembe ramène le point du match nul de son déplacement au Lucas Moripe Stadium de Pretoria face à Supersport Utd d'Afrique du Sud, en quatrième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération 2017. Les deux équipes sont quittées, le 20 juin, sur le résultat d'égalité de zéro but partout.

Pour ce match piège, l'entraîneur principal des Corbeaux de l'ex-Katanga a disposé son équipe en 4-1-2-1-2, une sorte de variante du 4-4-2. Matampi a gardé les perches des Corbeaux, avec devant lui une défense composée du Malien Salif Coulibaly et Kevin Mondeko dans l'axe, Djo Issama Mpeko sur le côté droit et le jeune espoir Arsène Zola à gauche. Au milieu de terrain, il y a eu le Zambien Nathan Sinkala en sentinelle devant la défense, mais derrière l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé et Miché Mika, et le maestro zambien Rainford Kalaba un peu excentré complétant ce milieu disposé en losange. Trésor Mputu Mabi et Ben Malango ont été le binôme de l'attaque de Mazembe pour cette rencontre.

Le team noir et blanc de Lubumbashi a donc résisté à plusieurs assauts des locaux, et s'en sortent donc avec un point engrangé, et totalisent six points au terme de quatre journées de ces huitièmes de finale de la C2 africaine. L'on rappelle que Mazembe partage le groupe avec Supersport Utd d'Afrique, Mounana du Gabon et Horoya AC de la Guinée Conakry.

Et Horoya est actuellement premier du groupe avec 8 points, après sa victoire sur Mounana par zéro but à un en quatrième journée. Mazembe se retrouve en troisième position avec 6 points, même nombre de points avec Supersport Utd qui le devance à la suite d'un meilleur goal average. Les deux dernières journées de ce groupe seront décisives et très disputées entre les trois premiers classés, Mounana CF du Gabon étant déjà éliminé.