Congo-Brazzaville: Scènes ouvertes - Une finale au sommet de la discipline

Organisée par l'Institut français du Congo (IFC), la finale de la deuxième édition des scènes ouvertes spéciales hip-hop aura lieu le 24 juin au quartier La caravane, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire.

Les candidats étaient nombreux aux éliminatoires sur les différentes scènes ouvertes érigées à travers la ville, notamment au stade Tata Loboko, au cercle culturel pour enfant et au lycée de Mpaka. Mais seulement sept d'entre eux, dont une jeune femme, ont pu atteindre le dernier carré. Ces jeunes artistes ont prouvé l'étendue de leur talent et ont réussi non seulement à faire vibrer l'audience mais également à proposer une prestation enflammée au rythme du son proposé.

Aujourd'hui, ils rêvent d'un premier sacre, celui de remporter la finale des scènes ouvertes. Pour y parvenir, ils devront d'abord réussir à captiver l'attention du public en proposant un spectacle émouvant avec de nouvelles formes artistiques surprenantes et enthousiasmantes.

Devant des spectateurs de toutes générations et alimentée par des shows spectaculaires entre les battles et une animation assurée par le tandem de choc, composé de Melos Distroy et Amede Chacal, cette finale promet d'être un événement au sommet de la discipline.

Initiée par l'IFC, ces scènes ouvertes donnent à ces jeunes amateurs l'opportunité de vivre leurs premières pressions sur une vraie scène et devant un vrai public, mais surtout la possibilité de vivre une expérience digne d'artistes confirmés.

En effet, l'IFC soutient tout au long de l'année des jeunes artistes amateurs vivant dans la ville de Pointe-Noire à se faire connaître du grand public. A travers cette activité, il a installé une atmosphère de collaboration inédite avec ces jeunes artistes en devenir. Notons que les gagnants de cette finale seront programmés pendant la troisième édition de la semaine des Cultures urbaines qui aura lieu en octobre 2017. Cette finale sera également marquée par les concerts de Mixtone et de Jehf B du groupe Racines, dans un duo inédit avec la Camerounaise Lady B, artiste de hip-hop talentueuse et engagée.