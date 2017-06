Afrique: 13 pays du continent contre une enquête internationale au Kasaï !

En l'état actuel de la situation à Genève, le vote d'une devant formaliser l'ouverture d'une enquête internationale en parait des plus incertains. Et si les 47 pays participants effectivement aux « urnes » d'ici la fin de la semaine, une du bloc occidental risque de ne pas produire les effets attendus le terrain, la RDC ayant déjà «verrouiller» ses frontières toute ingérence extérieure. .

Les « Africains » ont par ailleurs totalement souscrit à proposition de Kinshasa de voir la communauté l'accompagner dans des enquêtes additionnelles, en vue d'enrichir dossiers judiciaires déjà ouverts ou à ouvrir, en vue d'engager poursuites judiciaires contre les vrais commanditaires et des massacres et autres violations des droits humains.

Le bloc Afrique ne s'est pas privé de saluer les efforts déployés les autorités congolaises pour non seulement ramener une paix dans l'espace kasaïen mais aussi tirer le dossier au clair à des enquêtes déjà menées par la justice militaire et des procès d'instruction.

En effet, après l'intervention musclée du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, le prince Zeid, exigeant l'envoi d'urgence d'enquêteurs indépendants dans cette partie de la République Démocratique du Congo, en raison de la gravité des atrocités documentées jusque-là et de l'entrée en scène d'une milice pro-gouvernementale qu'il a appelée « Bana Mura », et la réplique de la ministre congolaise des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa, qui a donné lecture d'un « Livre Blanc » publié le même jour par le gouvernement congolais et consacré à cette tragédie, deux blocs diamétralement opposés se sont clairement dessinés.

