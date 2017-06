Angola: Le MPLA préconise une plus grande dignité de l'ancien combattant

Un sommet de haut niveau entre les République d'Angola et du Congo-Brazzaville pourrait se réaliser au… Plus »

Il a souligné que les Angolais vivaient aujourd'hui en harmonie et le pays est relié par des routes et en pleine reconstruction de ses infrastructures.

L'homme politique a rendu hommage aux anciens combattants, qui, dans les bois, dans les prisons du régime colonial portugais, dans la clandestinité, ont consenti le sacrifice et risqué leur vie pour briser les chaînes de l'esclavage et proclamer l'indépendance nationale le 11 novembre de 1975.

Il a déclaré qu'il n'était pas venu demander des votes aux anciens combattants pour les élections cette année, mais assurer que le parti va honorer et continuer à défendre les idéaux de l'indépendance nationale, de la liberté, du progrès social, des droits de l'homme, considérant que « le plus important, c'est de résoudre les problèmes du peuple".

Selon João Lourenço, également vice-président du MPLA, la classe doit être prioritaire dans l'assistance dans les bureaux et services publics, et bénéficier des réductions dans les transports publics et interurbains.

Luanda — Le MPLA préconise dans son programme de gouvernance 2017-2022 de travailler avec des actions concrètes pour une plus grande dignité et la reconnaissance par la société des anciens combattants.

