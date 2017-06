Angola: Malange - Mise en relief de l'élévation de la conscience sur la protection des droits de l'homme

Malanje — Le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, António Bento Bembe, a souligné lundi, dans cette ville, la nécessité d'élever de plus en plus la conscience juridique des agents de l'ordre sur le respect et la protection des droits de l'homme, visant à promouvoir une vie saine et la dignité des citoyens, comme des éléments fondamentaux d'une nation démocratique et de droit.

Le responsable a tenu ces propos quand il intervenait dans une rencontre avec les membres du Conseil consultatif de la Délégation provinciale du ministère de l'Intérieur (MININT), insérée dans la journée de travail de deux jours qu'il effectue à partir de ce lundi, à Malange, dans le but de constater l'état du secteur dans la province.

Selon Bento Bembe, pour la réalisation de cet objectif, il est urgent les agents respectent les règles de conduite et appliquent des lois liées aux droits de l'homme, éliminant ainsi l'arbitraire au sein de la population.

Il a rappelé que le respect effectif des droits de l'homme était une condition sine qua non d'un Etat démocratique et de droit, de sorte que les organismes de défense et de sécurité sont tenus de respecter et d'appliquer ces percepts afin de continuer à atteindre les objectifs que le pays préconise dans ce chapitre.

La journée de travail du secrétaire d'État aux droits de l'homme a également visité les prisons provinciale et militaire, outre des réunions avec le président de la Cour provinciale de Malange et le sous-procureur général de la République, respectivement Félix Alexandre Sebastião et Carlos dos Santos, avec les membres du Comité provincial des droits de l'homme, précédées de la rencontre avec le gouverneur de la province, Norbertoes dos Santos.

Pour mardi, dernier jour de travail, sont prévues deux conférences consacrées sur les thèmes «éducation pour une culture des droits de l'homme » et « protection de l'enfant», qui compteront sur la participation des étudiants, des organisations non gouvernementales, des représentants du Gouvernement, des autorités traditionnelles, religieuses, entre autres.