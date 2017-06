Maroc: Le pays au Summer Fancy Food de NewYork

announcement

Le marché américain constitue un débouché important pour les produits agro-industriels et les produits de la pêche marocains.

Afin de consolider les positions acquises sur cette destination, le Maroc participe cette année à la 63ème édition du Summer Fancy Food Show à New York, à travers un pavillon de 167 m².

Ce salon est considéré comme étant un des plus grands évènements dédiés aux produits agroalimentaires en Amérique du nord, constituant ainsi une occasion importante pour nouer de nouveaux partenariats, et réaliser des contacts d'affaires avec les opérateurs de la région. En effet, plus de 2400 exposants de 80 pays participeront à cet évènement, qui connaît une affluence importante avoisinant les 25.000 visiteurs.

Organisée du 25 au 27 juin par l'EACCE, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, la participation marocaine à ce salon comprendra une délégation de 14 sociétés représentant une palette diversifiée de produits, à savoir l'huile d'olive, les conserves d'olive, les conserves de poissons, les sauces et condiments, le couscous, les pâtes alimentaires, ainsi que l'huile d'argan et les produits de terroir.

L'objectif étant de promouvoir l'origine Maroc et communiquer sur les produits et leurs avantages concurrentiels afin de renforcer leur positionnement sur le marché international et particulièrement le marché nord-américain; saisir l'opportunité de la présence des principaux acteurs du secteur pour nouer de nouveaux partenariats et conquérir de nouveaux marchés ainsi que mettre en avant les potentialités, les réalisations et les projections de développement de ce secteur dans le cadre du « Plan Maroc Vert » et « Plan Halieutis».