Cameroun: Australie - Défaite interdite

Le match de ce jour à Saint-Pétersbourg dans le groupe B décidera du sort des deux équipes battues lors de leurs premières sorties

De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. A force, on finit presque par s'habituer aux averses qui rythment les journées, dès le matin, à Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est certainement pas le climat qui a perturbé le programme des Lions indomptables en cette veille de match contre l'Australie. D'abord, pour la conférence de presse programmée à 11h au stade Kresotvsky, le groupe est arrivé 45 minutes plus tard. De quoi mettre Hugo Broos en colère devant les hommes des médias lassés d'attendre. « Ce n'est pas notre faute. On est resté bloqué dans les embouteillages. Mardi déjà, cette situation a fait qu'on mange à 22h. Ce qui n'est pas normal. Il faut que le Comité local d'organisation revoit les déplacements des équipes pour le stade », a tempêté le Belge.

Ensuite, au lieu de la traditionnelle reconnaissance du stade, l'équipe a eu droit à une simple visite de l'infrastructure après une balade aux abords de leur hôtel. Mais de ça, le Cameroun était visiblement prévenu la veille. L'organisation a décidé que les deux adversaires ne s'entraîneront pas sur la pelouse pour la conserver dans un état acceptable pour le match. Les Lions indomptables ont toutefois eu droit à une séance d'entraînement à 18 h à l'annexe du Turbostroitel Stadium. Ce ne sont certainement pas ces détails qui entameront le moral de Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers pour la rencontre de ce jeudi après-midi. Le Cameroun sait qu'il est déjà dos au mur s'il veut conserver ses chances de passer en demi-finale après sa première défaite face au Chili (0-2).

Et cette confrontation directe avec l'autre perdant de la première journée sera donc déterminante. Connaissant le style imprévisible du sélectionneur national, il est difficile de s'avancer sur la composition du Onze entrant. Mais on peut supposer qu'on pourrait avoir un ou deux changements. En face, le sélectionneur Ange Postecoglou n'envisage pas vraiment de modifier son équipe, 48e au classement FIFA, même s'il sera surtout question de ne pas concéder de but comme contre l'Allemagne. Il s'agira aussi de garder le même état d'esprit combatif jusqu'au bout pour marquer cette première confrontation entre Camerounais et Australiens. Et pas besoin de le répéter, malheur au perdant.