Afrique: Association des universités africaines - Un Camerounais, vice-président

Le Pr. Ako Edward Oben, recteur de l'université de Maroua, siège désormais au bureau de l'Association des universités africaines (AUA). Ses pairs l'ont élu comme 1er vice-président de cette association qui en compte trois.

C'est pour un mandat de quatre ans. L'élection s'est déroulée au cours de la 14e assemblée générale de cette instance faitière organisée du 5 au 8 juin dernier à Accra au Ghana et qui a été cumulée à la célébration du jubilé d'or de cette association panafricaine, à laquelle adhèrent aujourd'hui environ 400 établissements d'enseignement supérieur issus de 46 Etats dont le Cameroun. C'est en réalité notre compatriote qui est le porte-parole de toute l'Afrique centrale. Porte-parole de la communauté africaine d'enseignement supérieur, l'AUA a été désignée organe d'exécution principal du plan d'action pour la composante « enseignement supérieur » de la deuxième décennie de l'éducation de l'Union africaine pour l'Afrique (2006-2015.

Le français, l'anglais et l'arabe sont les trois langues de travail à l'AUA et ses membres sont des établissements d'enseignement supérieur privés (confessionnels, à but lucratif, à but non lucratif) et d'autres organismes de réglementation en Afrique. L'Afrique centrale en général, et le Cameroun en particulier entend tirer profit de la présence du Pr Ako Edward Oben au sein de cette instance décisionnelle.