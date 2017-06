Centrafrique: L'accord de paix menacé

Ephrem Pounaba, le curé de la paroisse de Bria, a expliqué à Radio Ndéké Louka, une radio locale, qu'un calme apparent était de retour dans la localité, mais il y règne une sorte de méfiance et qu'un mouvement de personnes se poursuit. Samedi dernier, de violents affrontements avaient déjà été signalés au village Yalinga dans la préfecture de Bria, avec plusieurs pertes en vies humaines et matérielles enregistrées.

A peine on commençait à jubiler pour les bonnes nouvelles en provenance de Rome en Italie que des événements malheureux sont signalés à Bria. Au moins 40 personnes ont perdu la vie et 43 autres grièvement blessées au cours d'affrontements survenus dans cette localité du centre de la Centrafrique. Selon des sources concordantes, des milices pro-chrétiennes anti-Balaka ont lancé mardi matin une offensive contre des éléments du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Noureddine Adam. « Des tirs intenses ont commencé à 6 h.

