Cameroun: Orphelins et détenus mineurs - Les attentions des avocats

Tous les détenus mineurs étaient aux petits soins. Ils ont eu droit à des causeries éducatives à travers lesquelles, ils ont été éclairés sur leurs droits et devoirs. Une clinique juridique a été installée afin de leur permettre de soumettre aux avocats les différents problèmes auxquels ils font face. Des produits de premières nécessités à l'instar des palettes de jus, des cartons de chocolat, des produits de toilettes, alimentaires et bien d'autres, leur ont été offerts. « Nous voulions rappeler à ces jeunes détenus à l'occasion de cette journée qu'ils restent des enfants et qu'ils appartiennent à la société.

Une journée exceptionnelle pour les détenus mineurs de la prison centrale de Yaoundé. Le 16 juin dernier, jour de la célébration de l'enfant africain, dans un élan de solidarité et de générosité, l'Ordre des avocats du barreau du Cameroun pour le Centre a redonné du sourire aux jeunes prisonniers abandonnés pour la plupart par leurs proches. C'est également dans ce même élan que ladite association conduite par Me Claire Atangana Bikouna, représentante du bâtonnier pour le Centre, a décidé de leur rendre ce jour de commémoration inoubliable.

