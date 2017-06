Ile Maurice: Utilisation d'Internet - Le cap du million d'internautes franchi

Ce sont des chiffres qui viennent conforter Mauritius Telecom dans ses prévisions. Maurice a franchi le cap du million d'internautes, selon les derniers chiffres de l'ICT Observatory.

Ce qui vient apporter de l'eau au moulin de Mauritius Telecom, qui se vantait du fait que Maurice figure parmi les 15 pays les mieux connectés au monde. Mieux, il est attendu que Maurice figure parmi le Top 10 des pays les mieux connectés cette année.

Les raisons derrière un tel optimisme : en un an, la quantité de bande passante a presque doublé. Et, en deux ans, les tarifs ont connu une baisse drastique. Du reste, il y a eu un bond dans le nombre d'abonnés d'Internet fixe et mobile. 80 % des abonnés sont des mobinautes et 20 % ont une connexion fixe. Sans compter que pour le mobile, pas moins de 1, 8 million de cartes SIM sont en circulation. Cela, pour une population de 1,2 million à Maurice.

Comment expliquer une telle performance ? Pour un opérateur mobile, les nouvelles offres, le coût des smartphones qui ne cesse de baisser et aussi l'accès aux réseaux sociaux ont incité près de 250 000 nouveaux clients à se connecter. D'ailleurs, 75 % des Mauriciens indiquent avoir une préférence pour l'Internet à très haut débit, soit au-delà de 1 Mégabit par seconde (Mbps).

Au-delà de la connexion à l'Internet, le rapport de l'ICT Observatory évoque aussi la forte progression du nombre de SMS. Entre janvier 2016 et décembre 2016, 1 milliard de SMS ont été échangés. Cette tendance vient démontrer que l'utilisation de textos n'est pas révolue avec l'explosion des clients de messagerie instantanée.

Cependant, tout n'est pas si rose. Ces SMS, au coût de 60 sous, auraient dû rapporter près de Rs 600 millions aux opérateurs. Mais il n'en a rien été, soutiennent plusieurs opérateurs.

La raison ? Un observateur dans le secteur relève que depuis bientôt deux ans, les opérateurs offrent des SMS gratuits dans les forfaits Internet. Et même ces textos sont comptabilisés.

Autre bémol pour les opérateurs de téléphonie : depuis 2015, ils sont plusieurs à offrir gratuitement l'accès à Facebook et WhatsApp. Ce qui a créé une migration vers ces plateformes de communication illimitée. Ce sont les appels tels qu'on les connaît qui sont passés à la trappe.

En 2016, les Mauriciens ont passé 200 millions de minutes d'appel en moins. Quant aux appels passés sur différents réseaux mobiles, le nombre de minutes s'amenuise légèrement.

De même, les appels sur les numéros fixes ont baissé de deux millions de minutes. Ce qui sauve quelque peu la mise : le fait que les opérateurs mobiles ont introduit des forfaits d'appels illimités pour 24 heures, une semaine et ou encore par mois.

Mais cette baisse dans le nombre d'appels frappe également les communications à l'international. En 2016, 18 millions de minutes d'appels ont été passées auprès des dix operateurs présents. C'est Messenger, Skype et Viber qui sont privilégiés, témoigne un opérateur. Car les utilisateurs sont attirés par l'idée de faire des économies sur ces appels à l'étranger. Cela, même si les tarifs internationaux sont ajustés régulièrement. Le dernier réajustement a eu lieu le 31 mai dernier.

Ces autres rapports attendus

Les chiffres sur le secteur des TIC compilés par Statistics Mauritius seront publiés le 8 juillet prochain et ceux de l'observatoire pour les six mois de 2017 seront mis à jour d'ici août prochain. L'observatoire du secteur des TIC est en fait placé sous la tutelle de l'Information and Communication Technologies Authority.