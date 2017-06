Cameroun: Coupe des Confédérations - Siani « Nous ne prendrons pas l'Australie de haut »

Défait contre le Chili dimanche pour son entrée dans la Coupe des Confédérations, le Cameroun se doit de se reprendre contre l'Australie pour le compte de sa deuxième sortie. En conférence de presse ce mercredi, Sébastien Siani est bien conscient de ce qui attend les Lions.

« Il n'y a aucune pression pour ce match, nous savons qu'il y a un match important à jouer après la défaite du premier match ; que celui-ci est décisif. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire et nous allons le faire sans pression. On doit remporter ce match et nous allons jouer sans pression », a-t-il déclaré.

Pour Siani, il n'est pas question de sous-estimer les Australiens. « Nous ne prendrons pas l'Australie de haut. Un match se joue sur terrain en 90 minutes et c'est le meilleur qui gagne. On sait très bien que ce sera très dur parce que, eux aussi, ils veulent faire un bon résultat. On a eu un peu un aperçu de l'équipe australienne, nous savons qu'ils sont très physiques, maintenant nous allons essayer de peaufiner les derniers détails avant le match de demain ».