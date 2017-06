Burkina Faso: SND - Le recrutement de la 67e promotion lancé à Ouahigouya

Le Service national pour le développement a lancé l'opération de recrutement de la 67ème promotion des appelés du SND à Ouahigouya, le lundi 19 juin 2017. Cette opération aura lieu dans les chefs-lieux de région du Burkina, du 19 juin au 10 juillet 2017.

Dans le cadre de la levée de la 67ème promotion des appelés du SND, le Service national pour le développement a choisi la région du Nord pour le lancement officiel du recrutement, le lundi 19 juin 2019 à Ouahigouya. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, représenté par son conseiller spécial, Magloire Somé et parrainée par le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Smaïla Ouédraogo.

De nombreuses personnes de la tranche d'âge comprise entre 18 et 30 ans sont venues de toutes les provinces de la région du Nord pour prendre part à ce tirage au sort pour la désignation des appelés SND de la 67èmepromotion. Il y avait environ 600 inscrits pour 120 places à pourvoir. « Votre présence massive ici, ce matin traduit sans doute votre engagement à servir votre pays. Le SND est une obligation pour tout citoyen, mais vous, vous êtes venus volontairement afin d'accomplir votre service légal et en très grand nombre dépassant ainsi le nombre de places limitées annuellement » a confié la 1re adjointe au maire de la commune de Ouahigouya, Mme Djéneba Sangarba.

Le conseiller spécial du Premier ministre, Magloire Somé, a précisé que cette cérémonie marque la levée de la 67è promotion qui mobilisera 2650 jeunes volontaires issus de toutes les couches sociales, de tous les niveaux d'études, de divers profils professionnels et de toutes les provinces du Burkina. A entendre Magloire Somé, de ce contingent engagé pour 12 mois au service de la nation, 1900 jeunes serviront dans les administrations publiques comme personnels d'appui ; 650 autres seront formés en menuiserie, maçonnerie, mécanique, sécurité privée, soudure, électricité-bâtiment, agro-sylvo pastoralisme et aide familiale. « A ceux-là viendront s'ajouter 100 autres volontaires en appui aux sapeurs - pompiers » a-t-il ajouté. Il s'est également félicité des innovations pertinentes introduites par le service du SND.

Il s'agit de l'introduction des filières porteuses comme la formation prochaine des aides familiales, l'agro-sylvo-pastoralisme, le permis de conduire poids-lourd, la filière soudure, électricité et sécurité privée . Autres innovations majeures, l'introduction de nouveaux modules dans la sensibilisation tels, la lutte contre le terrorisme et le programme de construction des maisons de l'Appelé dans les chefs-lieux de région afin de résoudre le problème crucial de l'hébergement. « Mon gouvernement, et qui plus est, le Président du Faso, apprécient à sa juste valeur ces différentes initiatives et encourage le personnel du SND à se montrer proactif dans la mise en œuvre du programme, afin de répondre à l'attente de la jeunesse, de plus en plus, soucieuse de son avenir et qui, de ce fait même se montre exigeante dans la quête de son épanouissement » a soutenu le représentant du Premier ministre.

Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'insertion professionnelle, Smaïla Ouédraogo, parrain de la cérémonie, a apprécié cette procédure de recrutement garantissant la transparence, l'équité et l'égalité des chances entre les candidats. Il a invité ses filleuls retenus pour cette 67ème promotion à s'approprier les valeurs prônées par le SND à savoir le civisme, le patriotisme l'intégrité et l'amour du travail bien fait.