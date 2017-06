Burkina Faso: Semaine nationale de la culture - Les œuvres primées éditées

La direction générale de la Semaine nationale de la culture (SNC) a édité les œuvres des lauréats de la 18e édition de la biennale. Elles ont été présentées, le 19 juin 2017 à Bobo-Dioulasso, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry.

La direction générale de la Semaine nationale de la culture (SNC) ne veut plus voir les œuvres primées à la biennale de la culture dormir dans les tiroirs. C'est pour cela qu'elle a entrepris un certain nombre d'initiatives, afin de pérenniser les acquis de la dernière édition de la SNC qui s'est déroulée du 26 mars au 2 avril 2016. Elles portent sur le soutien à l'édition des œuvres littéraires, l'édition d'un catalogue de la SNC 2016, d'une plaquette des recettes en art culinaire, et la production d'une compilation de musique en arts du spectacle. Le catalogue est un document qui rend compte du déroulement de la dernière SNC, à travers des photos et des textes.

Il se veut comme étant la mémoire vivante de la manifestation qui se tient tous les deux ans à Bobo-Dioulasso. La plaquette des recettes en art culinaire a été conçue pour contribuer à une meilleure exploitation des produits locaux, et offrir l'opportunité à toute personne qui le désire, de réaliser les mets et boissons à partir des œuvres primées lors de la 18e SNC. En vue de valoriser et de vulgariser la musique traditionnelle instrumentale, le chœur, le slam et la vedette de la chanson traditionnelle et orchestre, la SNC a produit une compilation de cassettes.

En présentant le 19 juin 2017 ces différents documents, le directeur général de la SNC, N'Golo Barro, a souligné que les œuvres primées ont été produites afin de ne pas tomber dans l'oubli et surtout de mettre en lumière les lauréats de la 18e SNC. Le représentant des lauréats dont les œuvres ont été éditées, Denis Barry, a remercié la SNC pour cette initiative.

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a précisé, quant à lui, que la production des œuvres vise à ne pas faire oublier les artistes primés. Il a déclaré que la SNC ne se limite pas seulement à la manifestation, mais elle est aussi un outil de soutien et d'accompagnement des lauréats.