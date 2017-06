Angola: Les objectifs du MPLA pour la santé tiennent compte de l'expérience accumulée

Un sommet de haut niveau entre les République d'Angola et du Congo-Brazzaville pourrait se réaliser au… Plus »

Pour atteindre cet objectif, la source a préconisé la nécessité de revoir la politique de formation du personnel, parce qu'actuellement, quand on parle des cours de santé, les gens préfèrent la médecine, les soins infirmiers et l'analyse clinique, parce que ces formations permettent de créer des bureaux particuliers pour faire de l'argent au détriment du cours de nutritionnistes.

Le responsable a ajouté qu'en augmentant le revenu, on aurait une bonne alimentation et une bonne vie.

"Pour que nous atteignions un meilleur taux d'espérance de vie, nous devons améliorer l'agriculture, la pêche, l'éducation et l'enseignement, parce qu'en améliorant ces secteurs, nous contribuerons dans le sens d'avoir une meilleure industrie, et par conséquent un revenu plus élevé des citoyens", a-t-il expliqué

Selon l'interlocuteur de l'Angop, pour augmenter l'espérance de vie, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, parce que quand on parle de l'augmentation du taux d'espérance de vie, on ne peut pas seulement regarder le secteur de la santé, puisque c'est le dernier secteur à intervenir.

Il a indiqué qu'il était nécessaire de tenir compte du fait que le pays traverse une période de crise et qu'une fois surmontée, on peut exécuter ce programme avec une économie diversifiée, qui ne dépend pas seulement du pétrole.

