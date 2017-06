Angola: Cosafa - Petro de Luanda bien représenté en sélection

Luanda — Sept joueurs de la formation de Petro de Luanda, qui mène le championnat national, ont été retenus pour faire partie de la sélection nationale de football qui disputera du 25 juin au 9 juillet, en Afrique du Sud, la Coupe COSAFA.

Il s'agit du gardien de buts Gerson, des défenseurs Mira, Wilson, des milieux de terrain Carlinhos, Herenílson, Manguxi et de l'attaquant Job.

Les autres joueurs convoqués par l'entraineur Beto Bianchi sont : Neblu, Tó Carneiro, Paty (Interclube), Dani Massunguna, Natael, Chow et Nelson de Luz (Primeiro de Agosto), Lunguinha, Fofo et Vá (Progresso do Sambizanga), Nari et Amaro (Kabuscorp), Dudu Leite (Recreativo da Caála), Bugos Semedo (Sagrada Esperança), Caporal (Primeiro de Maio).

En ce qui concerne les objectifs de l'équipe nationale, Beto Bianchi a déclaré que le tournoi allait servir principalement à améliorer la dynamique technique et tactique du groupe pour parvenir plus facilement au succès, et surtout, préparer une sélection solide et en mesure d'améliorer sa performance au CHAN2018.

L'Angola a remporté le trophée Cosafa à trois reprises, notamment en 1999, en 2001 et en 2004, avec le défunt coach brésilien Djalma Cavalcanti et l'Angolais Mário Calado.