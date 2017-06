Angola: Lunda Sul - Le Minars contrôle plus de 100 réfugiés dans la province

Un sommet de haut niveau entre les République d'Angola et du Congo-Brazzaville pourrait se réaliser au… Plus »

A rappeler que la date du 20 juin a été instituée Journée internationale du réfugié en 2000 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en solidarité au continent africain, qui abrite le plus grand nombre de réfugiés, et qui, traditionnellement, célébrait la Journée Africaine du réfugié africain à cette date.

D'autre part, il a souligné que dans le cadre du processus de rapatriement volontaire, le Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (MINARS) avait reçu 1.040 Angolais qui résidaient en Républiques démocratiques du Congo, Zambie et en Namibie.

Se confiant à l'Angop, à propos de la Journée internationale du réfugié, célébrée le 20 juin, le responsable déclaré que beaucoup d'entre eux avaient déjà constitué des familles et leurs entreprises, et contribuaient à la croissance et le développement de la province dans divers aspects.

