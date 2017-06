Angola: Huila - La ministre souligne l'importance des infrastructures intégrées de Lubango

Un sommet de haut niveau entre les République d'Angola et du Congo-Brazzaville pourrait se réaliser au… Plus »

Barros Leonardo a affirmé que les travaux commenceront dans les zones prioritaires et seront étendus plus tard à la périphérie.

"Les principales préoccupations exprimées ont été entendues par l'Exécutif, car nous avons une ville qui justifie, par sa densité populationnelle et ses infrastructures, la mobilité des personnes et des véhicules", a-t-il dit.

Parlant mardi en marge de la cérémonie de consignation, qui, entre autres personnalités, a compté sur la présence du ministre des Finances, Archer Mangueira, et du gouverneur de Huila, Marcelino Tyipinge, Branca do Espirito Santo dit qu'il s'agissait d'un projet qui contribuera pour que Lubango reprenne son ancienne image.

Lubango — L'affectation automatique des travaux d'infrastructures intégrées de Lubango, capitale de la province de Huila, est une étape importante qui garantira la récupération de l'ancienne image de la ville, a considéré la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espiriro Santo.

