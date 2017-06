Cameroun: Fête de la musique - Mercredi des décibels

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

A Douala, à la Cité Cicam, étaient annoncés, Manu Dibango, Tenor, Dynastie Le Tigre, Salatiel, Richard Amougou et Daphné. Bessengue a logé un plateau 100% gospel, et la FNAC a lancé sa toute première édition du FNAC Live au Castel Hall. L'Ancien secrétariat à Bali va également accueillir des spectacles. Le chanteur franco-congolais Singuila avait au menu, une ballade itinérante avec un car podium, pour répandre sa musique dans les artères de la capitale économique. Mardi dernier, un concert de musique urbaine a enflammé l'Institut Goethe à Yaoundé.

Un concert gratuit pour les citoyens de la capitale. L'esplanade du Musée national a accueilli mercredi soir, son traditionnel spectacle géant. Sur la scène, les artistes conviés à cette célébration organisée par le ministère des Arts et de la Culture, ont accepté l'invitation. Govinal, Takam II, Koppo, Lornoar, étaient, entre autres, les chanteurs prévus pour assurer le show. La délégation régionale des Arts et de la Culture pour le Centre avait quant à elle prévu un spectacle dans la localité de Mfou. De manière individuelle ou en collectif, les artistes ont offert des prestations dans divers lieux à travers le pays.

