Cameroun: Efficacité au travail - Une salle d'allaitement en entreprise

Lors de cette cérémonie d'inauguration qui a aussi enregistré la présence du Dr Martin Yamba Beyas, délégué régional de la Santé publique, Isabelle Makota est revenue sur quelques problèmes auxquels fait face la femme dans le monde du travail. Selon elle, dans bon nombre d'entreprises, la conciliation entre le devoir de mère et la vie professionnelle est une gageure. Certaines femmes perdent leur emploi ou leur poste de retour du congé de maternité. D'autres sont obligées de sevrer leurs enfants par contrainte professionnelle, ce qui nuit au développement de ce dernier. Maurice Kenmogne, président régional de l'Association des sages-femmes et assimilés du Cameroun (Asfac), estime que les entreprises doivent aménager un espace pareil afin de soutenir les mères qui doivent aussi participer au développement économique du pays.

Une initiative à encourager et à féliciter, qui vient protéger les droits de la mère et de l'enfant, qui fait en sorte que la femme ne se sente pas discriminée en entreprise. Isabelle Lafortune Makota, délégué régionale du ministère de la Promotion de la femme et de la Famille pour le Littoral, appréciait ainsi la salle d'allaitement de Nestlé Cameroun. Un espace inauguré le 16 juin 2017 à Douala, à l'occasion de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain, où les employées de la compagnie peuvent désormais tirer et conserver leur lait. On pourra même leur amener les bébés afin qu'elles puissent les allaiter.

