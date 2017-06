Cameroun: Base logistique continentale - Rétrocession proposée en novembre

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

Le colonel Faye fait donc le point : « Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Mais puisque toute œuvre est perfectible, nous avons fait quelques recommandations et nous sommes rassurés qu'elles seront prises en compte ». Il n'a par ailleurs pas manqué de saluer une fois de plus l'engagement du Cameroun, qui « a été très important » dans la mise en place de la BLC. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, coordonnateur national du Comité conjoint, a lui tenu à féliciter l'équipe pour son travail lors de cette session. Appréciant des propositions qui « s'inscrivent parfaitement dans le positionnement géostratégique de la Base logistique continentale de la Force africaine en attente ».

«On a proposé que la rétrocession se passe au mois de novembre, en même temps que la cérémonie d'inauguration. Nous attendons que nos autorités approuvent les propositions qui leur ont été faites.» Le colonel Jean-Baptiste Faye, point focal de l'Union africaine, faisait cette annonce le 16 juin dernier à Douala, au sortir de la quatrième session du Comité conjoint de coordination pour l'opérationnalisation de la Base logistique continentale de la Force africaine en attente (BLC/FAA). Au terme de trois jours de discussions en salle et des descentes sur le terrain, notamment une visite sur le site principal de la BLC à la Base aérienne 201, le groupe a pu minutieusement examiner le bâtiment administratif déjà achevé, les installations et les environs.

