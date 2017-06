Afrique: Champions League africaine - C'est fini pour Coton Sport

Les autorités nigérianes et camerounaises étaient en conclave lundi dernier à Kolofata Plus »

Et pourtant le public est resté optimiste jusqu'à cette fatidique occasion, intervenue à la 91e minute de jeu, sur une faute de la défense camerounaise. Zakala Saith de Zanaco Fc, qui jusque-là brillait par une grande timidité dans le jeu, a envoyé le ballon aux fonds du filet du gardien de Coton Sport. « Fin de parcours pour nous dans cette compétition», pouvait-on entendre çà et là. Une défaite qui fait suite à une autre concédée le 3 juin dernier à Lusaka, où Coton Sport avait perdu (1-2). La prochaine sortie est prévue le 1er juillet prochain au Maroc, face au Wydad Althletic club.

Les espoirs de Coton Sport de Garoua en Champions League africaine ont pris fin hier au stade omnisports de Roumde Adjia. Le seul représentant du Cameroun à cette phase des poules de la compétition africaine, est d'ores et déjà élimine après la quatrième journée, face au club Zanaco Fc de Zambie, sur un score de 0-1. Un but que les Zambiens ont marqué pratiquement aux arrêts de jeu. Même si l'équipe de Garoua devra encore disputer deux derniers matchs dans cette compétition, ce ne sera que pour la formalité. Pourtant, dès l'entame du jeu hier, les poulains du coach Minkreo Birwe affichaient une belle détermination face aux visiteurs zambiens.

